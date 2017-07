Stuttgart (dpa) - Fanta-4-Manager Andreas „Bär“ Läsker sucht einen Standort für einen veganen Imbiss in Stuttgart. Ein Umzug werde derzeit vorbereitet, sagte der 53-Jährige der „Bild“-Zeitung. Sein bisheriges Lokal „Xond“ (schwäbisch für „gesund“) machte er nach nur 14 Monaten dicht, jetzt werde ein zentralerer Standort gesucht. „Der Standort hat leider wirtschaftlich unsere Erwartungen nicht erfüllt“, hatte er zuvor der „Stuttgarter Zeitung“ gesagt. Läsker ist selbst Veganer. Er ist in Ludwigsburg bei Stuttgart geboren, seit 1989 ist er Manager der Fantastischen Vier.

„Vegane und vegetarische Imbisse findet man in Stadtteilen, wo es einen hohen Bevölkerungsanteil von jungen, gut bebildeten Menschen gibt“, sagte Wiebke Unger vom Vegetarierbund dem Blatt, „also auch Studenten und junge Familien.“

