StuttgartEinige Eltern sind nicht gut auf die Stadt Stuttgart zu sprechen. Zuerst konnte sie den Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung nicht erfüllen, dann weigerte sie sich, die Mehrkosten für private Kitaplätze zu erstatten und zog bis zum Bundesverwaltungsgericht. „Die spielen auf Zeit“, sagt ein Vater, der namentlich nicht genannt werden will. „Nun versucht die Stadt, die Mehrkosten auf Eltern abzuwälzen.“ Die betroffene Familie will Klage einreichen und die Umwandlung des Kita-Rechtsanspruchs in einen Kostenerstattungsanspruch erwirken.

Zwei Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit der Erstattung von Mehraufwendungen für selbstbeschaffte Plätze in