Stuttgart/Heilbronn (red) – Drei falsche Polizisten, die vor allem Senioren um Geld gebracht haben sollen, sind in einem Hotel in Heilbronn festgenommen worden. Bei der Durchsuchung in der vergangenen Woche wurden Bargeld, Goldmünzen und Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro entdeckt. Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei Stuttgart führten auf die Spur der drei Tatverdächtigen. Die Männer im Alter von 26 und 20 Jahren sollen überwiegend bei älteren Bürgern angerufen und diesen vorgetäuscht haben, Polizeibeamte zu sein. Sie schüchterten die Opfer damit ein, dass derzeit Verbrecherbanden unterwegs seien, die es auf ihr Geld abgesehen