StuttgartNicht immer ist ein Koreaner wirklich ein Koreaner. Und manchmal ist auch ein Grieche getürkt. Das hatten sich ein paar Passagiere jedenfalls fein ausgedacht: Wer innerhalb des europäischen Schengen-Raums fliegt, muss eigentlich mit keiner Passkontrolle rechnen. Aber falsch gedacht: Am Stuttgarter Flughafen führen die Wege vom Flieger zum Terminal an den Kontroll-Boxen der Bundespolizei vorbei. „Wir machen auch noch am Gepäckband Stichprobenkontrollen“, sagt Saskia Bredewald, Sprecherin der Bundespolizei am Flughafen. Mit überraschenden Ergebnissen.

Wie die Behörde am Dienstag mitteilte, gingen am Wochenende gleich mehrere Passagiere ins