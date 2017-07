Stuttgart (pol) - Vermutlich Brandstiftung ist die Ursache eines Fahrzeugbrandes, der in der Nacht zum Samstag in der Panoramastraße ausgebrochen ist. Ein Passant meldete gegen 00.15 Uhr einen am Fahrbahnrand brennenden Pkw. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und verhinderte dadurch, dass das Feuer auf benachbarte Fahrzeuge übergriff, beziehungsweise diese beschädigte. An dem zehn Jahre alten Peugeot 207 entstand jedoch Totalschaden in Höhe von zirka 3 000 Euro. Ersten Ermittlungen zufolge wird von Brandstiftung ausgegangen, weshalb Zeugen gebeten werden sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0711/89 90 57 78 zu