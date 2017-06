Stuttgart (pol) - Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch in einer Tiefgarage am Europaplatz ein Fahrzeug aufgebrochen und zwei hochwertige Spiegelreflexkameras im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Der schwarze VW Kleinbus war von 21.30 bis 8 Uhr in der Tiefgarage geparkt. Die Täter schlugen eine Seitenscheibe ein und stahlen zwei Rucksäcke mit Fotoapparaten und weiterem Equipment aus dem Wagen. Zeugenhinweise nehmen die Beamten unter der Nummer 071189903400 entgegen.

