StuttgartAls Initiator der Stuttgarter Pro-Diesel-Demos hatte Ioannis Sakkaros stets besonderen Wert auf Parteiferne gelegt. Nachdem er am 26. Mai als Spitzenkandidat der Liste Kein Fahrverbot in Stuttgart in den Gemeinderat gewählt worden ist, schließt er sich nun der CDU an. Er werde sowohl Parteimitglied als auch Mitglied der CDU-Fraktion im Rathaus, teilte Fraktionschef Alexander Kotz am Dienstag mit. Nicht alle Christdemokraten empfangen Sakkaros, dessen Werben um ein Zusammengehen mit den Freien Wählern zuvor nicht von Erfolg gekrönt war, mit offenen Armen.

„Wir freuen uns, dass die intensiven Gespräche mit Herrn Sakkaros eine sehr große