StuttgartDie Ausnahmen vom Fahrverbot werden fast schon zur Regel: Wer nur kurz in der Umweltzone fahren will oder kleine Kinder dabeihat, kann künftig eine ganzjährige Genehmigung beantragen. Manche Fahrer von Dieselautos der Euronorm 4 können daher aufatmen: Der Landesverkehrsminister hat am Montag weitere Fälle bekannt gegeben, in denen Einzelausnahmen von den Fahrverboten in Stuttgart möglich sein sollen.

Welche neuen Ausnahmen sind das?

Möglich werden sollen nun Fahrten mit dem Euro-4-Diesel, wenn man nur kurz oder „nur in seltenen Sonderfällen“ in der Umweltzone fahren will. Außerdem dann, wenn die Fahrten der familiären Betreuung von