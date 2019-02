StuttgartGrüne und CDU in der Landesregierung steuern in die Krise. Vize-Regierungschef Thomas Strobl (CDU) sagte am Mittwoch nach der Sitzung des Koalitionsausschusses in der Villa Reitzenstein zum Thema Luftreinhaltung, Diesel-Fahrverbote für Autos der Euronorm 5 in Stuttgart werde es „mit uns nicht geben“. Später schränkte er den bedingungslosen Freifahrtschein der Christdemokraten auf „kein flächendeckendes Euro-5-Verbot“ ein. Euro-4-Diesel dürfen schon heute nicht mehr nach Stuttgart, die Besitzer gehen dagegen auf die Barrikaden und rufen dazu auf, das von CDU und Grünen gemeinsam verabschiedete Fahrverbot zu ignorieren. Wer es missachtet, zahlt 80