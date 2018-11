StuttgartAn diesem Freitag will das Regierungspräsidium Stuttgart (RP) den neuen Luftreinhalteplan für die Landeshauptstadt bekannt machen. Veröffentlicht (online auf rp.stuttgart.de) wird das mehr als 100 Seiten starke Werk am kommenden Montag. Die wichtigste Festlegung im Plan ist die auf ein ganzjährig, in ganz Stuttgart gültiges Dieselfahrverbot für Autos unterhalb von Euro 5. Autos von außerhalb trifft es ab Januar, Stuttgarter ab April. Womit müssen Betroffene rechnen?

Kann das Fahrverbot gekippt werden?

Die Landesregierung hat ihre rechtlichen Möglichkeiten gegen das von der Deutschen Umwelthilfe (DUH) wegen zu hoher Stickstoffdioxidwerte