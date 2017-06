Stuttgart (pol) - Ein 56-jähriger Taxifahrer ist am Samstagabend von seinem 32 Jahre alten, alkoholisierten Fahrgast verletzt worden, nachdem dieser den Fahrpreis nicht bezahlen wollte. Gegen 22.40 Uhr hatte der 56-Jährige den Mann wunschgemäß in der Poststraße abgesetzt. Als sich dieser ohne die fälligen knapp 13 Euro zu bezahlen entfernen wollte, versuchte ihn der Taxifahrer festzuhalten, woraufhin der 32-Jährige seinen mitgeführten Stoffbeutel, in welchem sich unter anderem ein volle Bierflasche aus Glas befand, gegen den Kopf des Taxifahrers schleuderte. Dieser erlitt hierdurch glücklicherweise nur leichte Verletzungen und konnte sich in seinem Taxi