StuttgartSSB Flex? Was ist das? Hinter dem Namen verbirgt sich ein Fahrdienst, der einem Sammeltaxi ähnelt. In den vergangenen Monaten hatte es bereits eine Testphase unter dem Namen Flex Pilot gegeben. Der Pilotversuch dauert nun bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2019. Dann entscheidet sich laut SSB, ob das Projekt in den Regelbetrieb übergeht.

SSB Flex funktioniert über eine App. Dort geben Kunden ihren gewünschten Start- und Zielpunkt ein. Die Software spuckt daraufhin mögliche Fahrten aus. Je nach Tageszeit und Standort sind reine Fahrten mit SSB Flex möglich oder aber eine Kombination aus Fahrdienst, Bus und Stadtbahn. Die in SSB-typischem