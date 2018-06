Weil am Rhein (lsw) - Mit einem Fackelzug und Protestreden haben Anwohner der Bahnstrecke durch das südliche Rheintal am Freitagabend ihrem Ärger über die Pläne der Bahn Luft gemacht. Laut Angaben von Polizei und der Bürgerinitiative Lärmschutz Bahn versammelten sich mehr als 450 Menschen zu der Demonstration. In Bussen reisten Demonstranten aus der Region an. „Das ist ein feiner Zug und zeigt die Solidarität“, sagte ein Sprecher der Bürgerinitiative.

Die Organisation hatte erfolglos eine Tieferlegung der Gütertrasse gefordert und kündigte bereits weitere Proteste während der mindestens vier Jahre dauernden Bauphase an.