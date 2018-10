Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw)Countdown für Stuttgarts ersten Expressbus X1: Von Montag an soll die neue Linie helfen, die Luftbelastung an Deutschlands schmutzigster Straßenkreuzung zu senken. Emissionsarme Busse mit Hybrid-Antrieb rollen dann im Fünf-Minuten-Takt vom mit Abstand einwohnerstärksten Stadtbezirk Bad Cannstatt über den Feinstaub-Hotspot Neckartor in die City und zurück. Um dem X1 möglichst freie Fahrt zu ermöglichen, wurden auf 800 Metern auf der stauträchtigen Cannstatter Straße Sonderspuren eingerichtet und Ampelschaltungen zu seinem Vorteil umgestellt. Am Freitag testet Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) die Route, von Montag an ist sie dann zwischen 6.00 Uhr und 20.30 Uhr im Regelbetrieb.