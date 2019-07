StuttgartJetzt herrscht dicke Luft. Noch bis Ende September droht die Expressbus­linie X 1 im Stau des Berufsverkehrs auf der B 14 zwischen Neckartor und Bad Cannstatt hängen zu bleiben. So lange darf der Bus die extra und mit viel Aufwand für ihn eingerichtete Sonderspur in der Cannstatter Straße nicht mehr benutzen. Paradoxerweise ist dafür die neue, nur 300 Meter lange Busspur verantwortlich, die am Samstag am Neckartor markiert wurde. Die Busspur-Posse ist Folge eines Streits zwischen Stadt und Verkehrsministerium um Maßnahmen zur Luftreinhaltung. „Aus Sicherheitsgründen kann der Expressbus die bisherige Spur nicht mehr anfahren“, sagt Stadtsprecher