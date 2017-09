Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Die ohnehin schon gute Situation am Südwest-Arbeitsmarkt hat sich noch verbessert. Davon gehen Experten aus - ihrer Schätzung zufolge ist die Arbeitslosenzahl im September im Vergleich zum August gesunken. Sie dürfte auch niedriger sein als vor einem Jahr: Im September 2016 hatten 226 097 Menschen in Baden-Württemberg keine Beschäftigung, das entsprach einer Quote von 3,8 Prozent. Grund dafür ist die gute Konjunktur, viele Firmen suchen händeringend Arbeitskräfte. Die offiziellen Zahlen stellen die Behörden an diesem Freitag vor.