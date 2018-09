Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw)Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes haben in Stuttgart einen Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Der Zünder und der Stahlkörper der Bombe seien bereits verrottet gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Deshalb habe der Sprengstoff relativ gefahrlos gesichert werden können. Die Bewohner der umliegenden Häuser konnten demnach nach etwa einer Stunde in ihre Wohnungen zurück. Bauarbeiter hatten den 250 Kilogramm schweren Blindgänger am Dienstag entdeckt.