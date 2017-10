Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Experte hat massive Kritik an dem geplanten Anti-Terror-Paket der Landesregierung geäußert. Der Rechtsanwalt und Wissenschaftler Nikolaos Gazeas bemängelte am Donnerstag bei einer Anhörung im Stuttgarter Landtag zum Beispiel die geplanten Regelungen zur Ausstattung von Spezialeinheiten der Polizei mit Sprengstoffen. Der Einsatz solle laut dem Gesetzentwurf von jedem Beamten des höheren Dienstes angeordnet werden können. „Das wird der Schärfe und Gewichtung dieser Maßnahme nicht gerecht.“ Der Einsatz solle zudem klar auf Fälle mit Terrorbezug beschränkt werden, meinte Gazeas.

Er kritisierte zudem, dass die Regelung zur geplanten präventiven Überwachung von Telekommunikation - also etwa von Telefonaten - punktuell die Grenze des verfassungsrechtlich zulässigen überschreite. Die geplante Vorschrift sei unverhältnismäßig, da sie über den Bereich der Terrorbekämpfung hinausgehen solle.

Er legte dem Landesgesetzgeber auch nahe, auf die „Quellen-TKÜ“ zum jetzigen Zeitpunkt zu verzichten. Dabei handelt es sich um das Abfangen von Nachrichten über internetbasierte Anwendungen wie Whatsapp vor der Verschlüsselung. Die Maßnahme gilt als heikel, weil Beamte dazu heimlich einen Trojaner auf das Gerät aufspielen müssen.