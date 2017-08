Stuttgart - Fremd wirkende Laute hallen durch die Straßen in Bad Cannstatt. Aber wo kommen sie her? Guckt man nach links, nichts. Dreht man sich im Kreis, nichts. Guckt man nach oben - da. Im Baum sitzen Papageien, genauer Gelbkopfamazonen. „Viele alteingesessene Anwohner wissen gar nichts von ihren exotischen Mitbewohnern“, erzählt Günther Schleussner, Kurator für Vögel im Stuttgarter Zoo Wilhelma. In Baden-Württembergs Hauptstadt gibt es die Tiere ihm zufolge schon seit 1984. Wie es dazu kam, weiß niemand so genau. Ende der 1990er-Jahre erreichte die Population eine Stärke