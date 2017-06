Stuttgart (pol) - Ein bislang unbekannter Exhibitionist hat am Mittwoch in der Andreästraße in Bad Cannstatt eine 27 Jahre alte Frau belästigt. Die Fußgängerin war gegen 7 Uhr auf dem Weg zur Arbeit, als sie auf der gegenüberliegenden Straßenseite einen Mann mit heruntergelassener Hose sah, der offenbar onanierte. Zudem hatte er eine Puppe dabei. Der Mann soll etwa 25 Jahre alt und 1,70 Meter groß sein. Er hat eine dunkle Hautfarbe, ein schmales Gesicht, sehr kurz geschorene dunkle Haare und trug ein weißes T-Shirt sowie eine rote Hose. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 071189905778 entgegen.

