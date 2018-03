Stuttgart (dpa) - Im Prozess um den Mord an Generalbundesanwalt Siegfried Buback wird die Reihe ehemaliger RAF-Terroristen im Zeugenstand fortgesetzt. Von heute an soll Silke Maier-Witt über die Struktur und Organisation der „Rote Armee Fraktion“ aussagen. Verena Becker ist als Mittäterin des Mordanschlags auf Buback im Jahr 1977 angeklagt. Die Bundesanwaltschaft wirft ihr vor, sie habe eine maßgebliche Rolle bei der Entscheidung für das Attentat gespielt. Vor zwei Wochen hatte der RAF-Aussteiger Peter-Jürgen Boock ausgesagt, nach seiner Einschätzung sei Becker nicht an dem Attentat beteiligt gewesen.

