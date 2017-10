Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Gut zehn Monate nach ihrem Austritt aus der AfD-Fraktion im Stuttgarter Landtag hat die Abgeordnete Claudia Martin (47) einen Antrag auf Beitritt in die CDU gestellt. „Ich will gestalten, und da habe ich als Mitglied einer Fraktion mehr Einfluss“, sagte Martin am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Sie habe in den vergangenen Monaten auch Veranstaltungen der CDU besucht, um sich die Partei anzuschauen. „Ich habe immer gesagt: Wenn ich noch einmal in eine Partei eintrete, ist es wohl die CDU“, sagte Martin.

Der zuständige CDU-Kreisverband Rhein-Neckar habe ihrem Antrag schon grundsätzlich zugestimmt. „Jetzt liegt es an den Ortsverbänden“, sagte Martin. Wann genau der gesamte Beitrittsprozess abgeschlossen sei, wisse sie nicht. Martin rechnet durchaus mit Kritik vonseiten ihrer früheren politischen Heimat, der AfD. „Ich weiß, welche Reaktion man zu erwarten hat“, sagte sie. Über den Schritt der Politikerin hatte die „Rhein-Neckar-Zeitung“ berichtet.

Martin hatte als AfD-Kandidatin bei den Landtagswahlen 2016 im Wahlkreis Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) 18,6 Prozent der Stimmen erhalten. Sie vollzog den Bruch mit der AfD im Dezember 2016 und begründete diesen mit einem Rechtsruck in der Partei. Seitdem sitzt sie als fraktionslose Abgeordnete im Stuttgarter Landtag.