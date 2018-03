Stuttgart (dpa/lsw) - Die europaweit erste Inka-Ausstellung öffnet am Wochenende im renommierten Stuttgarter Linden-Museum ihre Pforten. „Andere europäische Ausstellungen haben nur wenige Einzelstücke gezeigt“, sagte Museumsdirektorin Inés de Castro am Donnerstag in Stuttgart. Man sei sehr stolz, mit „INKA - Könige der Anden“ neben Japan sogar weltweit den ersten umfassenden Überblick über die legendäre vorspanische Inka-Kultur zeigen zu können.

Auf rund 1300 Quadratmetern erwarten die Besucher mehr 80 Objekte von den Anfängen der Kultur in der Mitte des 11. Jahrhunderts bis in die Kolonialzeit. Die Große Landesausstellung wird in Kooperation mit