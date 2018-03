Erzieher fordern Geld und Wertschätzung

500 Demonstranten aus Baden-Württemberg ziehen vom Verdi-Haus auf den Marktplatz

Der Warnstreik hat am Montag auch die städtischen Kitas in Stuttgart getroffen. 151 der 183 Kindertagesstätten boten keine Betreuung an. Auch am Dienstagmorgen streiken die Erzieher in manchen Kitas noch.