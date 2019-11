StuttgartWenn Marian Schreier eines ärgert, ist es die Berichterstattung über seine Heimatstadt: „Mich stört, dass das Bild von Stuttgart in der Öffentlichkeit wenig mit dem gemein hat, wie ich die Stadt kenne“, sagt er unserer Zeitung. Es dominierten Themen wie Feinstaub, Stau und Wohnungsnot. „Ich möchte, dass wir ein anderes Bild von Stuttgart zeichnen.“ Vor vier Jahren trat der heute 29-Jährige in dem 4.500-Seelen-Ort Tengen an der Schweizer Grenze als jüngster Bürgermeisterkandidat an. Jetzt möchte er sich in Stuttgart als Stadtoberhaupt zur Wahl stellen. Der Zeitpunkt ist früh: Noch keine der großen Parteien hat bislang einen Kandidaten gekürt,