Von Elke Hauptmann





Stuttgart - Der Umbau des Wilhelmpalais ist nach knapp drei Jahren Bauzeit beendet. Zwar wird das Stadtmuseum erst im April 2018 eröffnen, bis dahin aber wird das ehemals königliche Gebäude nicht leer stehen: Mit einer Architektur-Preview und mehreren Zwischennutzungen will die Stadt schon vorab Lust auf die fast 40 Millionen Euro teure Kultureinrichtung am Charlottenplatz machen.

Am kommenden Wochenende öffnet das Haus, in dem bis zum Jahr 2011 die Stadtbibliothek untergebracht war, erstmals wieder für die Öffentlichkeit. An insgesamt zehn Tagen der offenen Tür können sich alle Interessierten ein Bild von der beeindruckenden neuen Architektur machen. Hinter der historischen Fassade ist das Gebäude kaum wiederzuerkennen - alles in allem wurden mehr als 4000 Quadratmeter umgestaltet.

Das Foyer präsentiert sich offen und freundlich, die riesigen Glasfenster nehmen die einst von Giovanni Salucci entworfene Sichtachse vom Kronprinzenpalais, dem heutigen Standort des Kunstmuseums, zum Wilhelmspalais wieder auf und führen sie durch das Gebäude hindurch. Die helle Birkenholzvertäfelung zieht sich vom Eingang bis ins Obergeschoss und bildet einen Kontrast zum dunklen Estrich. Im Gartengeschoss ist eine eigenständige Kinderwelt entstanden, ein Café im Erdgeschoss und ein Museumsgarten zur Urbanstraße hin wird zum Verweilen einladen. Nicht nur die Gastronomie, auch die Veranstaltungsräume sollen für Leben außerhalb der Museumsöffnungszeiten sorgen. Das Haus, betont Direktor Torben Giese, wird nicht nur Museum, sondern zugleich Veranstaltungsort sein. Um das möglich zu machen, wurde das das ursprüngliche Konzept in letzter Minute verändert.

„Jeder Bürger soll sich hier wie Zuhause fühlen“, wünscht sich Architektin Jórunn Ragnarsdóttir. Das Stuttgarter Architekturbüro Lederer Ragnarsdóttir Oei hatte gemeinsam mit den Ausstellungsmachern von „jangled nerves“ den europaweiten Wettbewerb für sich entscheiden können. Im Januar 2014 wurde nach dem Baubeschluss des Gemeinderats mit dem Umbau begonnen, im November der Grundstein gelegt, im Oktober 2015 Richtfest gefeiert. Jetzt sind die Umbauarbeiten beendet, mit der Einrichtung des Museums kann begonnen werden. Die Dauerausstellung wird überwiegend im ersten Obergeschoss entstehen, Sonderausstellungsflächen gibt es im zweiten Obergeschoss. Die Eröffnung des Hauses, um dessen künftigen Namen ein großes Geheimnis gemacht wird, ist im Frühjahr nächsten Jahres geplant. „Dass unsere Stadt mit dem Wilhelmspalais nun einen Ort für die Geschichte, aber auch für Fragen zu Gegenwart und Zukunft erhält, freut mich sehr“, sagt Oberbürgermeister Fritz Kuhn. Er erinnert daran, dass die Initiative für ein Stadtmuseum von der Bürgerschaft ausging. Zunächst aber könnten die Stuttgarter den künftigen Ort der Stadtvermittlung als einen sehr ansprechenden architektonischen Raum erleben.

Die Eröffnung vor der Eröffnung geht auf Initiative von Kulturbürgermeister Fabian Mayer zurück. Mit der Architektur-Preview wolle die Stadt „das Herz des Wilhelmspalais neu zum Schlagen bringen sowie die Spannung und Vorfreude auf unser künftiges stadthistorisches Wohnzimmer steigern“. Im Winter 2017/18 sind weitere spartenübergreifende kulturelle Interimsnutzungen geplant.

Architektur-Preview

Tage der offenen Tür:Vom 16. bis 24. September finden im Stadtmuseum im Wilhelmpalais Tage der offenen Tür statt. Bei der Preview können sich Interessierte ein Bild von der beeindruckenden neuen Architektur innerhalb der historischen Fassade des ehemals königlichen Gebäudes machen. Das Wilhelmspalais ist täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet, am 24. September von 10 bis 17 Uhr.

Programm:Eine Fotoausstellung gibt Einblicke in die Umbauphase. Die Stuttgarter Philharmoniker bringen das Foyer zum Klingen, ein musikalisch-literarischer Nachmittag greift die lange und wechselhafte Geschichte des Hauses auf, Vorträge vermitteln das architektonische Konzept früher und heute und Führungen geben einen Ausblick auf die künftige Nutzung des Hauses als Stadtmuseum. Der Eintritt ist frei.

Info: Termine für Führungen und Veranstaltungen finden sich online unter www.stadtmuseum-stuttgart.de/architektur-preview.