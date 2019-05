Stuttgart (dpa/lsw) Als Pendant zu den Weinköniginnen krönt der Brauerbund am Sonntag 16 Uhr in Stuttgart zum ersten Mal auch eine Baden-Württembergische Bierkönigin. Mit zwei Prinzessinnen an der Seite soll sie künftig die heimische Bierkultur repräsentieren, wie der Brauerbund mitteilte. Die Bewerberinnen mussten aus dem Südwesten stammen, 18 bis 33 Jahre alt sein, Bier mögen und Kontakt- und Kommunikationsfreudigkeit mitbringen. Aus ihnen wurden zehn Finalistinnen ausgewählt, die sich dann einer Jury stellen müssen.

Mehr als 70 Frauen haben sich nach Verbandsangaben für das Amt beworben. 20 Kandidatinnen wurden von einer internen Runde ausgewählt und online zur Abstimmung gestellt. Mehr als 18 000 Klicks seien abgegeben worden und die zehn Kandidatinnen mit den meisten Stimmen in das Finale eingezogen.