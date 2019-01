StuttgartBeim seit Jahresbeginn geltenden Fahrverbot für Diesel der Abgasnorm 4 und schlechter für auswärtige Autofahrer steht schon nach wenigen Tagen die erste Änderung an. Nach Informationen unserer Zeitung plant das Landesverkehrsministerium, dass vom Fahrverbot betroffene Autofahrer die P+R-Parkhäuser Österfeld in Stuttgart-Vaihingen und Albplatz in Degerloch anfahren dürfen, wenn sie ein Dauerparkticket verbunden mit einem VVS-Dauerfahrschein besitzen. Darauf haben sich das grün geführte Ministerium und der Koalitionspartner CDU geeinigt. Wie die Regelung genau aussieht, ist noch offen. Die Kfz-Innung Region Stuttgart begrüßte die Ausnahme als