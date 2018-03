Stuttgart (red) - Mit den ersten milden Tagen nach den starken Minusgraden schießen nicht nur die Schneeglöckchen aus dem Boden. Auch drei Sprösslinge der Erdmännchen kommen erstmals „aus ihren Löchern“ in der Wilhelma. Die Drillinge sind am 27. Januar geboren worden. Zunächst nackt und blind blieb der Nachwuchs der aus Südafrika stammenden Schleichkatzen die ersten Wochen im unterirdischen Innengehege, das auf 20 Grad geheizt ist. Auch das eisige Februar-Ende war im Kreis der Familie untertage für sie kuschelig warm. Jetzt können die Besucher des Zoologisch-Botanischen Gartens in Stuttgart beobachten, wie die Jungtiere mit nur fünf Wochen bereits als