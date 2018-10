StuttgartIn einem klapprigen Citroën fing alles an. Mitte der 1950er-Jahre fuhr die junge Stuttgarterin Dorothea Haug, als sie noch nicht „Miss Doris“ von den Freunden der Nacht genannt worden ist, per Anhalter nach Paris – in die Stadt der Träume und der Liebe. Unterwegs war sie mit einer Freundin. Beide hatten ein Ziel: Sie wollten Balletttänzerin werden. Im Moulin Rouge, im ältesten Cabaret der Stadt, das Generationen von Männern zum Schmachten verführt hat, durften die jungen Mädels aus dem damals als bieder geltenden Schwabenland anfangen. Sie waren in der großen Welt angekommen!

Für eine von ihnen sollte es der Anfang einer einzigartigen