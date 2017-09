Anzeige

Er wird von seinen Württembergern einfach nicht erkannt. Erst neulich wieder hat eine Stadtführerin Brigitte Vogel gefragt, wer „der Mann da“ denn überhaupt sei. Da war die 68-Jährige baff. Dass nicht mal diejenigen, die anderen die Stadt erklären, ihren hochverehrten Wilhelm auf Anhieb erkennen! Idealistisch wie sie ist, hat Vogel der jungen Frau aus dem Ste­greif eine kleine Nachhilfestunde in Sachen Landesgeschichte gegeben. Sie wird daran gedacht haben, dass es dem Monarchen zu Lebzeiten oft nicht anders erging. Wilhelm II., letzter König von Württemberg, soll stets die Contenance gewahrt haben, wenn eigensinnige Wengerter ihn während seiner Spaziergänge an den Hängen des Neckartals maß­regelten, seine beiden „Spitzer Hondle“ auch ja an der Leine und sich selbst gefälligst an die ausgewiesenen Wege zu halten. So seien sie halt, seine Württemberger, soll er gesagt haben, wenn er später in geselliger Runde von diesen Erlebnissen berichtete. Die Untertanen wussten schlicht nicht, wen sie da vor sich hatten. Fernsehen gab es nicht, gedruckte Abbildungen waren rar. Und in ziviler Straßenkleidung kam Wilhelm mit seinen beiden kläffenden Begleitern Ruby und Ali so gänzlich unpreußisch daher, wie man sich einen König einfach nicht vorstellte um die Jahrhundertwende. Hätten gekrönte Häupter andern­orts nach ihren Gendarmen gepfiffen, um die anmaßenden Untertanen wegen Majestätsbeleidigung zu belangen, soll Wilhelm II. stets galant den Hut gezogen, ein ehrliches Wort der Entschuldigung gesprochen und sich fortan penibel an das ihm Beschiedene gehalten haben. Seine Biographen sind sich einig, im Innersten habe der volkstümliche Monarch über derlei unverstellte Begegnungen kindliche Freude empfunden. 1991 ist Wilhelm II., 70 Jahre nach seinem Tod, nach Stuttgart zurückgekehrt: Vor dem Wilhelmspalais, einst privates Wohnhaus des Königs und seiner zweiten Frau Charlotte, hat ihm der Künstler Hermann-Christian Zimmerle ein lebensgroßes Denkmal geschaffen. Brigitte Vogel ist, das Gegenteil wäre zu beweisen, dessen treueste Besucherin. Mit den Jahren ist ihr das Standbild eine Art persönliche royale Pilgerstätte geworden. Erst kam sie sporadisch, legte alljährlich am 2. Oktober, dem Todestag Wilhelms, ihm zum Andenken Blumen nieder. Mit der Zeit wurden die Besuche häufiger, die Blumensträuße bunter und das ursprüngliche Totengedenken zu einer lebendigen Tradition der Erinnerung. Und Brigitte Vogel wurde älter - 2005 ging sie in Rente. Seitdem kommt sie beinahe täglich dem König Grüß Gott sagen. Legt Hund Rocco, den Vogel tagsüber für eine berufstätige Freundin ausführt und der den beiden Spitzen des Königs auf Augenhöhe begegnet, besonders viel Bewegungsdrang an den Tag, schaut sie manchmal sogar mehrmals vorbei. Einmal pro Woche, das ist ihre eiserne Regel, bringt sie dem erstarrten Monarchen frische Blumen. Dann muss Rocco ausharren, er kennt das schon: Während Frauchen auf dem Sockel der Skulptur das Stillleben arrangiert, hat sie nur Augen für ihren König.

Die Blumenstifterin und ihr Wilhelm - sie verbindet eine lange und ungewöhnliche, mitunter rührende und zugleich kuriose Verbindung. Kennengelernt haben sich der Herrscher und seine späte Verehrerin freilich nie. Der König starb 1921, drei Jahre nach seinem erzwungenen Thronverzicht, während eines Jagdaufenthalts im Bebenhausener Exil. Unter großer Anteilnahme seiner früheren Untertanen wurde er in Ludwigsburg zu Grabe getragen. Ebendort erblickte 1941, genau 20 Jahre später, Brigitte Vogel das Licht der Welt. Die biographischen Gemeinsamkeiten wären damit schon erschöpft. Allein: die ideellen sind es längst nicht. Das bescheidene Wesen des Monarchen hat die spätere Stuttgarterin schon als kleines Mädchen fasziniert. „Er war halt einfach menschlich“, schwärmt sie. Nachdem sie 1951 als Zehnjährige mit der Familie nach Feuerbach gezogen war, habe sie noch Stuttgarter kennengelernt, die von persönlichen Begegnungen mit dem charismatischen König berichteten. Einfache Menschen seien das gewesen, sagt Vogel, normale Bürger, keine Adligen, die zum Hofstaat gehörten. Es sind die verbreiteten Anekdoten, die noch bis in die 1980er-Jahre in Stuttgarter Illustrierten veröffent­licht wurden: vom König, der den Kindern eine Süßigkeit zusteckt, von seiner Einkehr in die bürgerlichen Gasthäuser, seiner Vorliebe für Leberkäsweckle, seiner Leutseligkeit. Die äußerlichen Merkmale - seine in den späteren Jahren korpulente Statur, der weiße Vollbart und die warmen Augen unter den buschigen Brauen - haben dazu beigetragen, dass mit den Jahrzehnten ein verklärtes Bild vom onkelhaften Landesvater entstanden ist. Die Quellen indes belegen, dass Wilhelm II. keineswegs nur der betuliche, gütige Herrscher war, als der er später verbrämt wurde, sondern auch ein Mann von politischem Verstand, Prinzipien und Ernsthaftigkeit, der seiner Zeit in vielen seiner Ansichten voraus war. Für Brigitte Vogel liegt darin der Schlüssel zu ihrer Verzückung für Wilhelm II. Pauline, der behüteten Tochter aus erster Ehe, die als einziges seiner Kinder das Erwachsenenalter erreichte, bahnte er keine Ehe aus Staatsräson an, wie im europäischen Hochadel zu jener Zeit gang und gäbe. Während seiner Studentenjahre selbst unglücklich in ein bürgerliches Mädchen verliebt, verwahrte sich Wilhelm gegen jede noch so subtile Einmischung in die privaten Angelegenheiten der Tochter. „Hauptsache rechtschaffen musste er sein“, sagt Vogel. Als sich Pauline 1899 mit dem Fürsten Friedrich zu Wied verlobte, willigte Wilhelm trotz anfäng­licher innerer Vorbehalte gegen den künftigen Schwiegersohn in die Verbindung ein. „Dafür verehre ich ihn“, sagt Vogel.

Überhaupt, Pauline. Mit ihr hat Vogel in ihren Ludwigsburger Kindheitsjahren manch denkwürdige Begegnung gehabt. Nach dem Tod ihres Mannes, des Fürsten zu Wied, kehrte die resolute Dame nach dem Zweiten Weltkrieg ins Württembergische zurück und verbrachte ihre späten Lebensjahre auf ihrem Ludwigsburger Landgut. Durch die Umsiedlung des einst königlichen Gestüts Weil entstand dort, rund um die Villa Marienwahl, die Wilhelm noch als Kronprinz mit seiner ersten Frau Marie von Waldeck-Pyrmont erworben hatte, eine ausgedehnte Pferdehaltung. In der Zeit des Nationalsozialismus gestrauchelt und nach dem Krieg von einem amerikanischen Militärgericht zu einer Geldstrafe verurteilt, weil sie im Schloss Bebenhausen zwei hochrangigen NS-Verbrechern Unterschlupf gewährte, widmete sich Pauline im Alter überwiegend der Pferdezucht. „Sie war eine Strenge und Herrische“, sagt Vogel. Sie kneift die Augen leicht zusammen, so als spiele sich vor ihr wie ein Film noch einmal die Szene ab, wie die energische Frau bei Tiefschnee aus dem Haus stürmt, um die juchzende Kinderschar mit ihren Rodelschlitten vom Anwesen zu verjagen. Nicht besser, berichtet Vogel feixend, sei es den ausgebüxten Ziegen der benachbarten Gehöfte ergangen, die regelmäßig an der Königstochter Hecke genüsslich die Beeren abknabberten. „Sie trug immer ein schwarzes Kostüm und eine weiße Bluse“, erinnert sich Vogel. Und über so manche Gewieftheit der damals schon über 70-Jährigen, die knitz ihre Geschäfte zu machen wusste, schmunzelt Vogel noch heute: „Die hat auch schon mal Mostbirnen als Geißhirtle verkauft.“

Die ambivalenten Kindheitserfahrungen mit Wilhelms forscher Nachfahrin haben Brigitte Vogel ihre Begeisterung für die Monarchie nicht vergällt. Wünscht sie sich das Königreich Württemberg zurück? „Und wie!“, ruft sie mit heller Stimme. Sie sei eine glühende Royalistin. „Zu einer Monarchie, wie sie um uns herum praktiziert wird, wäre ich jederzeit bereit“, sagt sie. Das württembergische Wappen trägt sie stets als Anstecknadel am Revers. Gegen Demokratie, sagt sie, sei sie nicht. Im Gegenteil, gerade Wilhelm II. habe als Herrscher in der konstitutionellen Monarchie, wie sie seit seinem Vorvorgänger Wilhelm I. in Württemberg bestand, sogar demokratische Reformen angestoßen.

Dass der König selbst kein Anhänger der Republik war, ist ihm freilich kaum zu verdenken. Unstrittig aber ist der liberale Geist, der während Wilhelms Regentschaft die württembergischen Lande umwehte. In Deutschland war er zu dieser Zeit einmalig. 1906 hatte der König den Weg frei gemacht für eine Parlamentsreform, die eine Umwandlung der zweiten Kammer des Landtags in eine frei gewählte Volkskammer brachte. Ein Jahr später hatte er entgegen der Ansage seines preußischen Namensvetters, Kaiser Wilhelms II., die Durchführung des internationalen Sozialistenkongresses in Stuttgart erlaubt. So erwarb sich der König auch bei den Sozialdemokraten hohe persönliche Wertschätzung, obwohl deren Idee vom modernen Staat im Kern eine Abkehr von der Monarchie forderte. Als sich Wilhelm 1918 nach dem Sturm Aufständischer auf sein Wilhelmspalais zum Thronverzicht gezwungen sah, war er zwar nicht verbittert über sein Schicksal, aber tief enttäuscht darüber, das ihm seine Württemberger dies angedeihen ließen. Die persönliche Wertschätzung, die ihm der führende Sozialdemokrat Wilhelm Keil in einem Beitrag in der „Schwäbischen Tagwacht“ zollte, war kein Trost für ihn. Seine letzten Lebensjahre verbrachte er als Privatier in Friedrichshafen und Bebenhausen. Auf Stuttgarter Boden setzte er nie mehr einen Fuß. Seinem letzten Willen folgend wurde sein Leichnam auf Umwegen von Bebenhausen nach Ludwigsburg gebracht - um die Landeshauptstadt herum.

Brigitte Vogel wüsste all die Verwerfungen der letzten Lebensjahre Wilhelms gerne rückgängig gemacht. Allein, sie ist keine politische Aufrührerin, sondern eine Frau der kleinen Geste. Sie will dem König weiter Rosen, Tulpen und Narzissen spendieren. Es ist ihr eine Herzenssache. Zualler­oberst nämlich sei sie freilich Mensch. „Aber gleich danach bin ich Württembergerin.“