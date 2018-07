Stuttgart (dpa/lsw)Für Diesel-Besitzer gibt es an diesem Mittwoch wahrscheinlich Klarheit zu den umstrittenen Fahrverboten in Stuttgart. Die grün-schwarze Landesregierung will ihre Beratungen über Luftreinhaltemaßnahmen in der Landeshauptstadt abschließen. Als sicher gilt, dass Fahrverbote für ältere Diesel der Euronormen 4 und schlechter Anfang 2019 kommen. Die Frage ist, was mit Diesel-Autos der Euronorm 5 passiert. Zuletzt hieß es von den Koalitionspartnern, man wolle Fahrverbote für sie zunächst vertagen und von der Wirkung eines Luftreinhaltepakets in Stuttgart abhängig machen.

Dem Vernehmen nach hakte es zuletzt bei Einzelmaßnahmen, die die