Anzeige

Stuttgart (red) – Vor zwei Wochen ist in Plieningen ein Nandu ausgebüchst, irrte durch die Wälder bis nach Degerloch. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung, bei der die Polizei auch einen Hubschrauber einsetzte, und Hinweisen von Spaziergängern konnte das Tier nicht eingefangen werden. Gestern wurde der Nandu schließlich von einem Polzisten, der privat unterwegs war, gegen 8 Uhr zufällig in einem Waldstück an der Mittleren Filderstraße entdeckt. Der Beamte hielt an und begab sich zu dem offenbar verletzten Tier. Der Nandu war bereits derart geschwächt und offenbar unterernährt, dass er den Beamten an sich heranließ, ohne zu flüchten. Noch vor