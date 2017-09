Anzeige

Stuttgart-Sillenbuch (pol) - Der am 15.09.2017 entlaufene Nandu ist am Freitagmorgen in einem Waldstück an der Mittleren Filderstraße entdeckt worden und noch vor Eintreffen des Besitzers gestorben. Ein Polizeibeamter war gegen 8 Uhr privat in der Mittleren Filderstraße Richtung Plieningen unterwegs, als er den Vogel in einem Waldstück entdeckte. Er hielt an und begab sich laut Polizei zu dem offenbar verletzten Tier. Der Nandu war bereits derart geschwächt und offenbar unterernährt, dass er den Beamten an sich heranließ, ohne zu flüchten. Noch vor Eintreffen des alarmierten Besitzers starb der Nandu.