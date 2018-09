Laura Siegemund aus Metzingen kämpft sich erfolgreich durch die Qualifikation und trifft in der 1. Runde des Hauptfeldes auf die Russin Anastasia Pawljutschenkowa. Rudel

Laura Siegemund aus Metzingen kämpft sich erfolgreich durch die Qualifikation und trifft in der 1. Runde des Hauptfeldes auf die Russin Anastasia Pawljutschenkowa. Rudel

Stuttgart - „Ich habe gelernt, nicht in die Zukunft zu schauen, sondern mich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren, denn Tennis ist ein ganz hartes Geschäft.“ Die Metzingerin Laura Siegemund spielte sich bei der 39. Auflage des Stuttgarter Frauen-Tennisturniers erstmals in ihrer Karriere ins erlesene Hauptfeld. In der zweiten Runde des Hauptfeldes steht Anna-Lena Friedsam (Andernach) die sich gegen Johanna Konta (Großbritannien) mit 6:3, 6:3 durchsetzte.

Ausgeschieden ist dagegen Sabine Lisicki . Die Berlinerin unterlag in der ersten Runde Timea Babos aus Ungarn mit 6:7 (4:7), 3:6 und setzte ihre sportliche Talfahrt fort. Es war bereits ihre vierte Auftaktpleite in diesem Jahr.

Als aktuelle Nummer 71 der Welt musste sich Laura Siegemund über drei harte Qualifikationsrunden empfehlen. Doch mit dem abschließenden 6:4, 6:3-Sieg gegen die Slowenin Polona Hercog hatte sich die 28-Jährige das Ticket für das 32er-Feld sicher erarbeitet. Noch eine Stunde nach dem Match stand sie unter Strom: „Dieser Erfolg hier bedeutet mir viel. Aber ich bin noch nicht so richtig angekommen. Ich habe gute Arbeit geleistet und ein sehr gutes Spiel abgeliefert. Aber ich muss mich erst noch entspannen, um das genießen zu können.“ Sie habe erst einmal nur versucht, bei ihrem Heimturnier alles auszublenden, um sich auf sich zu besinnen. Das ist der „echten“ Lokalmatadorin bislang prächtig geglückt.

„Sie hat stark gespielt und ich schätze ihre Disziplin und den Willen, sich stetig weiter verbessern zu wollen und nicht nur einzelne Ergebnisse einzusammeln“, sagte Siegemunds Trainer Markus Gentner, seines Zeichens auch Vereinstrainer des TC Metzingen. In der ersten Hauptrunde trifft Siegemund nun auf die Weltranglisten-27. Anastasia Pawljutschenkowa aus Russland. Gentner hält einen weiteren Erfolg für möglich: „Laura hat in ihrer Karriere schon mehrere Top-30-Spielerinnen geschlagen.“ Prognosen gibt’s allerdings nicht. Siegemund ist diesbezüglich ein wenig vorbelastet. Als sie mit 12 Jahren im Jahr 2000 in Florida das berühmte Orange-Bowl-Turnier der Juniorinnen gewonnen hatte, wurde die kleine Metzingerin schon als neue Steffi Graf gehandelt.

Dem großen Erwartungsdruck hielt das Juwel aus dem Ermstal aber nicht stand. Ob der Titel ihrer Bachelor-Arbeit „Versagen unter Druck“, mit der sie kurz vor dem Porsche-Grand-Prix in Stuttgart ihr Psychologie-Studium mit der Note 1,3 abgeschlossen hat, darauf zurückzuführen ist, bestätigte sie nicht. Weil aber damals bei ihr die erhofften Erfolge lange ausblieben, beschloss Siegemund, in der Saison 2011/2012 aufzuhören. Doch sie fand zu ihrer Liebe zum Tennis und zu eigener Gelassenheit zurück.

Carina Witthöft schaffte ebenfalls den Sprung ins Hauptfeld. Die 21-Jährige bezwang Ana Konjuh aus Kroatien mit 6:3, 6:4.

Spiel, Satz und Sieg

Hauptfeld, 1. Runde: Anna-Lena Friedsam (Andernach) - Johanna Konta (Großbritannien) 6:3, 6:3; Timea Babos (Ungarn) - Sabine Lisicki (Berlin) 6:7 (4:7), 3:6.

Spielplan heute

Center Court (12 Uhr): Petra Kvitova (Tschechien) - Louisa Chiricio (USA). Nicht vor 14 Uhr: Camila Giorgi (Italien) - Annika Beck (Gießen), Laura Siegemund (Metzingen) - Anastasia Pawljutschenkowa (Russland). Nicht vor 18.30 Uhr: Carina Witthöft (Hamburg) - Ana Ivanovic (Serbien), Carla Suarez Navarro (Spanien) - Oceane Dodin (Frankreich).