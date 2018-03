Anzeige

Stuttgart (dpa) - Die wohl größte Fußballexpertin hat sich festgelegt: Deutschland trifft im Finale der Fußball-EM am nächsten Sonntag auf Portugal, wie Stuttgarts Elefantenkuh Zella am Montag die beiden Halbfinalpartien orakelte. Der 49 Jahre alte Dickhäuter rüsselte im Zoo Wilhelma Bälle mit den Flaggen dieser beiden Teams aus einem Korb - den französischen und den walisischen Ball ließ Zella liegen. Nachdem der indische Elefant noch sieben von acht Viertelfinalisten richtig vorhergesagt hatte, lief es danach nicht mehr so gut: Nur einer der vier Halbfinal-Tipps war richtig. Elfmeterschießen sei wohl nicht so Zellas Ding, hieß es. Ihre zusätzlichen Futterrationen als Belohnung fürs Orakeln bekomme sie trotzdem, versicherte Zoodirektor Thomas Kölpin.