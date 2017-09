Anzeige

Frankfurt/Main/Stuttgart (dpa/lsw) - Stuttgart ist unter den zehn Städten, mit denen sich der Deutsche Fußball-Bund um die Europameisterschaft 2024 bewirbt. Das gab der DFB am Freitag in Frankfurt am Main bekannt. Neben der Landeshauptstadt von Baden-Württemberg schafften es noch Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt/Main, Gelsenkirchen, Hamburg, Köln, Leipzig und München in den Kreis. Leer gingen Bremen, Hannover, Mönchengladbach und Nürnberg aus. Freiburg und Karlsruhe hatten sich nach anfänglichem Interesse nicht als Spielort beworben.

Stuttgart, bereits bei den Weltmeisterschaften 1974 und 2006 sowie bei der EM 1988 Austragungsort, schaffte es im Ranking der Bewerbungskommission anhand von 103 Kriterien auf Rang vier hinter Berlin, München und Düsseldorf.

„Mit Stuttgart hat der DFB eine gute Wahl getroffen. Ich bedanke mich beim DFB-Präsidium für sein Vertrauen“, sagte Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn. „Bereits bei der WM 2006 haben wir in Stuttgart ein tolles Fußball-Fest gefeiert und auch zuletzt gegen Norwegen hat sich das Stuttgarter Publikum absolut sportbegeistert und fair präsentiert.“ Der Präsident des VfB Stuttgart, Wolfgang Dietrich, nannte die Entscheidung „eine hervorragende Wahl und eine tolle Nachricht für alle Fußballfans in der Region“.

Der favorisierte DFB muss sich aber erst noch als Ausrichter durchsetzen: Neben Deutschland hat sich auch die Türkei um die EURO in sieben Jahren beworben. Die Vergabe durch die Europäische Fußball-Union (UEFA) findet im September 2018 statt. Der DFB hofft dann auf den Zuschlag, um zum zweiten Mal nach 1988 eine EM ausrichten zu dürfen. „Es wäre ein völlig falscher Eindruck, dass das Rennen schon gelaufen ist“, betonte DFB-Präsident Reinhard Grindel.

