StuttgartIhre kleine Motte hat immer geredet. „Und wenn sie nicht geredet dann hat sie gesungen.“ So beschreibt die 49-jährige Mutter ihre Tochter. „Sie fehlt mir so“, fügt sie hinzu. Dann bricht sie in Tränen aus. Am 6. März dieses Jahres hat die Mutter ihre kleine Motte verloren – so nannte sie ihre Tochter, als sie noch klein war. Jaqueline wurde 22 Jahre alt. Sie starb bei dem Raser-Unfall mit einem gemieteten Jaguar an der Stuttgarter Rosensteinstraße, zusammen mit ihrem drei Jahre älteren Freund Riccardo. Am Montag bekamen die beiden Opfer des Unfalls eine Stimme. Die Vorsitzende Richterin wollte den Eltern die Gelegenheit geben, den