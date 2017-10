Anzeige

Stuttgart (red) -Verwaltungsbürgermeister Fabian Mayer hat am Freitag die Else-Josenhans-Straße (bisher: Lederstraße) im neuen Dorotheenquartier eingeweiht. Einziger Anlieger mit einer Hausadresse ist die Initiative Lern- und Gedenkort Hotel Silber, die die neue Bezeichnung mit dem Bezirksbeirat vorgeschlagen hatte. Else Josenhans war die Tochter einer jüdischen Bankiersfamilie. 1945 kam die zweifache Mutter in das Gestapo-Gefängnis im ehemaligen Hotel Silber. Dort befahl der Stuttgarter Gestapo-Chef die Tötung aller verbliebenen Gefangenen, als die alliierten Truppen auf dem Vormarsch waren. Josenhans wurde am 11. April 1945 auf grausame Weise ermordet.