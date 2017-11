Anzeige

Stuttgart (jo) - Mehr Restaurants als jemals zuvor wurden vom Hotel- und Restaurantführer „Guide Michelin“ ausgezeichnet. In der Ausgabe 2018 sind insgesamt 300 Gastronomiebetriebe aufgelistet. Spitzenreiter bleibt auch in diesem Jahr Baden-Württemberg mit 74 Sterne-Restaurants (wir berichteten). In der Landeshauptstadt blieb die Zahl gegenüber dem Vorjahr konstant. Über elf Restaurants strahlen auch 2018 die Michelin-Sterne.

„Als wir am Dienstagabend gegen 18 Uhr die Nachricht erhielten, haben wir erst einmal mit einem Glas Champagner darauf angestoßen“, sagt Andreas Hettinger, Küchenchef im Restaurant Délice. Das