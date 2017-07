Stuttgart (dpa/lsw) - Der Pilotversuch mit der elektronischen Gerichtsakte im Südwesten wird ausgeweitet. Mit dem Landesarbeitsgericht nehme nun bundesweit das erste Berufungsgericht an dem Projekt teil, wie Justizminister Guido Wolf (CDU) am Freitag in Stuttgart erklärte. Zugleich komme das Finanzgericht Baden-Württemberg hinzu und im Herbst das Verwaltungsgericht Sigmaringen. Alle Dokumente, die als Papier-Version zum Gericht kommen, werden eingescannt und dann elektronisch weiterverarbeitet.

Wolf sagte: „Die Digitalisierung wird in Gerichtsverfahren vieles einfacher machen.“ Künftig soll es auch möglich sein, bestimmte Prozessbeteiligte per Videokonferenz zuzuschalten. Auch die Beweisaufnahmen würden durch moderne Möglichkeiten der Visualisierung erleichtert. Laut Gesetz sollen spätestens bis 2022 Aktenberge aus Papier in der deutschen Justizlandschaft der Vergangenheit angehören. Mit der elektronischen Übermittlung von Akten verspricht sich der Gesetzgeber eine Beschleunigung von Verfahren.

