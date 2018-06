Anzeige

StuttgartEin Orakel hat es nicht leicht: Sagt es etwas Unerwartetes voraus, glaubt man ihm nicht. Tritt der Fall dann doch ein, wird das Orakel als Überbringerin der schlechten Nachricht mitverantwortlich gemacht. Zella, das Tier-Orakel der Wilhelma in Stuttgart, hatte für die Fußball-Weltmeisterschaft das schlechte Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft vorhergesagt, schon vor dem Turnier die sensationelle Niederlage gegen Südkorea und das für viele Fans unvorstellbare Ausscheiden in der Vorrunde angekündigt. Das hat ihr hier zu Lande keine Freunde gemacht. Die Elefantenkuh beweist jedoch, dass sie eine dicke Haut hat und macht unverdrossen weiter.

Die große Fußball-Expertin des Zoologisch-Botanischen Gartens hat heute, Freitag, 29. Juni 2018, die Sieger der Achtelfinal-Begegnungen geweissagt, indem sie mit ihrem Rüssel aus einem Korb mit deren Nationalflaggen beklebte Bälle zog. „Diesmal liegt sie mehr auf der Linie der Favoriten“, erklärte Wilhelma-Direktor Dr. Thomas Kölpin bei der Ziehung, „es ist aber erneut eine faustdicke Überraschung dabei. Warten wir ab, ob ihre Trefferquote wieder so gut ist wie bei der EM 2016.“ Da hatte Zella bei zwei Dritteln der vorhergesagten Spiele richtig gelegen und viele Sportwetter neidisch gemacht.

Die Sensation der nächsten Runde ist demnach, dass Japan Belgien aus dem Turnier wirft – ausgerechnet Japan, das Zellas persönlichen WM-Favoriten Senegal in der Gruppenphase hauchdünn ausgestochen hatte. In allen anderen Kategorien waren beide Teams gleich: nach Punkten, Tordifferenz, mehr geschossenen Toren und im direkten Vergleich. Erst in der fünften Stufe, der Fairplay-Wertung, lag Japan vorne. „Dass eine Mannschaft ganz genau gleich gut ist wie ihr bisheriger Favorit und dabei noch etwas fairer spielt, scheint ihr zu imponieren“, meinte Kölpin, der als zoologischer Kurator für die Elefanten zuständig ist. Außerdem tippte Zella Folgendes: Argentinien kommt in Fahrt und besiegt das höher gewettete Frankreich. Europameister Portugal, mit dem Zella bei der EM gute Ergebnisse erzielt hatte, überwindet Uruguay. Spanien übertrumpft Gastgeber Russland. Dänemark, das Zella letztlich auf Platz drei erwartet, gewinnt gegen das in der Vorrunde überzeugende Kroatien. Brasilien schlägt Deutschland-Bezwinger Mexiko, Schweden setzt sich gegen die Schweiz durch und zum Abschluss kommt England gegen Kolumbien eine Runde weiter.