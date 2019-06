El Palito wird zum Gartenprojekt

Alternativer Treffpunkt „El Palito“ wird reines Gartenprojekt – Nach vielen Rückschlägen will der Verein weg vom Hippie-Image

Ein Verein aus Stuttgart will in einem Garten an der Weinsteige eine bessere Welt erschaffen. Doch das Schicksal spielt nicht mit. So kommt letztlich alles ganz anders als geplant.