Anzeige

In der Nacht Sonntag, 12./Montag, 13.08.2018 werden aufgrund von Gleisarbeiten in Fellbach von 18:00 Uhr bis 05:00 Uhr die S-Bahnen der Linie S2+S3 ab Bad Cannstatt in Richtung Fellbach auf das Ferngleis umgeleitet. Es entfallen die Halte in der Nürnberger Straße, am Sommerrain und in Fellbach.

Fahrgäste, die an diesen Haltestellen aus Stuttgart kommend aussteigen wollen, werden gebeten, bis Waiblingen zu fahren in eine S-Bahn der Gegenrichtung umzusteigen oder ab Bad Cannstatt die Stadtbahnlinien U1 bis Nürnberger Straße oder Fellbach bzw. die U2 bis Obere Ziegelei zu nutzen.

Für die S2 um 00:39 Uhr und S3 um 00:49 Uhr ab Bad Cannstatt fährt ein Ersatzbus ab Bad Cannstatt Bahnhofstraße um 00:55 Uhr bis Waiblingen.

Die S3 um 01:19 Uhr ab Bad Cannstatt fährt über das Gleis, das sonst die Züge Richtung Stuttgart nutzen und hält an der Nürnberger Straße, am Sommerrain und in Fellbach, wird dadurch aber um ca. 12 Minuten verspätet.

Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden.