Die Hotels öffnen sich für die Bewohner der Region: Einheimische können im August in 29 Häusern einen Kurzurlaub zum Spezialtarif buchen. dpa

Von Elke Hauptmann





Stuttgart - Urlaub vor der eigenen Haustür machen - das könnte in diesem Sommer zum Trend werden. Denn Stuttgart Marketing lädt die Bewohner der Region zu einer Entdeckungstour in der Heimat ein - inklusive Übernachtung. 29 Hotels bieten im August spezielle Preise an: Zwei Personen im Doppelzimmer kosten inklusive Frühstück nur 17 Euro pro Hotelstern.

Als Stuttgarter in einem Stuttgarter Hotel übernachten? Tourismusdirektor Armin Dellnitz findet diese Idee überhaupt nicht abwegig. „Die Hotellerie gehört zu einer Stadt wie die Kultureinrichtungen.“ Um die Beherbergungsbetriebe vor der eigenen Haustür stärker ins Bewusstsein zu bringen, hat Stuttgart Marketing die Aktion „Sterne buchen“ neu aufgelegt. Sie soll das Augenmerk der Einheimischen auf die zahlreichen Ausflugsmöglichkeiten zu Hause richten und sie zu „Botschaftern der eigenen Ferienregion“ machen.

Die Aktion habe es schon einmal vor fünf Jahren gegeben, berichtet Dellnitz. Damals für 15 Euro pro Hotelstern. 1000 Übernachtungen wurden verzeichnet, „ein ganz ordentliches Ergebnis“, blickt der Tourismusdirektor zurück. Aus den Reihen der Hotellerie sei nun der Wunsch an ihn herangetragen worden, die Werbemaßnahme zu wiederholen. „Seither hat sich ja einiges getan. Viele Häuser sind neu entstanden, andere haben modernisiert.“ Und nicht zuletzt sei auch die Region Stuttgart - dazu gehören die Landeshauptstadt und die fünf Landkreise Böblingen, Esslingen, Göppingen, Ludwigsburg und Rems-Murr mit insgesamt 179 Städten und Gemeinden - attraktiver geworden.

Rund 300 Hotels in der Region kann man über die Stuttgart Marketing GmbH buchen. Knapp 100 davon haben laut Dellnitz Interesse an der Aktion gezeigt. Aus dem Kreis derer, die die Kriterien erfüllen, haben sich dann 29 Häuser mit drei bis fünf Sternen herauskristallisiert - „unsere Vorzeigehotels“, sagt Dellnitz. Sie bieten vom 1. bis 31. August einen Spezialtarif an: 17 Euro pro Stern. Die Übernachtung für zwei Personen im Doppelzimmer inklusive Frühstück kostet im 5-Sterne-Hotel demnach 85 Euro, im Vier-Sterne-Haus 68 Euro und im Drei-Sterne-Hotel 51 Euro - bis zu zwei Übernachtungen sind zum Aktionspreis möglich. Einzige Bedingung: Die Buchung muss von einem Bewohner der Region Stuttgart vorgenommen werden.

Gerade die Einheimischen von der Qualität der Angebote und Hotels vor Ort zu überzeugen, spiele eine zentrale Rolle, sagt Dellnitz. „Durch sie erreichen wir auch weiter entfernt wohnende Gäste und können diese vielleicht zu einem Kurztrip in die Region Stuttgart inspirieren.“ Deshalb könne man diesmal auch Freunde oder Verwandte einladen: Jeder Einheimische könne im August bis zu drei Zimmer zum Spezialtarif buchen. Gerade die Verwandten- und Bekanntenbesucher haben die Touristiker im Blick. Einer Befragung zufolge gibt es allein in Stuttgart 3,95 Millionen private „Couch-Übernachtungen“ pro Jahr, in der Region sind es 12,85 Millionen. Das sei ein riesiges Potenzial für die hiesige Hotellerie, meint Dellnitz.

Durch die Aktion „Sterne buchen“ hofft der Tourismusdirektor auf mehr als 2000 Übernachtungen in diesem August. Die ersten 50 Reservierungen seien bereits bei Stuttgart Marketing eingegangen. Mit der größten Nachfrage rechnet Dellnitz nach den Pfingstferien.

Alle Infos zu den Aktionsbedingungen sowie zur Buchung gibt es online unter www.sterne-buchen.de.

Teilnehmende Hotels

Stuttgart (16)

Althoff Hotel am Schlossgarten

ARCOTEL Camino

Dormero Hotel Stuttgart

Hotel Azenberg Stuttgart

Mercure Hotel Stuttgart City

Center

Mercure Stuttgart Airport Messe

Mövenpick Hotel Stuttgart Airport & Messe

relexa Waldhotel Schatten

Waldhotel Stuttgart

Aloft Stuttgart

Best Western loftstyle Hotel

Stuttgart-Zuffenhausen

Le Méridien Stuttgart

Maritim Hotel Stuttgart

Park Inn by Radisson Stuttgart

SI-SUITES

Steigenberger Graf Zeppelin

Esslingen (3)

Best Western Premier Hotel Park Consul

Hotel am Schillerpark

Neo Hotel Linde Esslingen

Leinfelden-Echterdingen (2)

Parkhotel Stuttgart Messe-Airport

Dorint Airport-Hotel Stuttgart

Ludwigsburg (2)

Hotel & Restaurant Goldener Pflug

Nestor Hotel Ludwigsburg

Sindelfingen (2)

Erikson Hotel

Mercure Hotel Stuttgart Sindelfingen an der Messe

Böblingen (1)

V8 HOTEL MOTORWORLD Region Stuttgart

Tübingen (1)

Hotel La Casa

Reutlingen (1)

City Hotel Fortuna Reutlingen

Bad Boll (1)

Seminaris Hotel Bad Boll