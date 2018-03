(red) - Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch am 16. Juli in eine Gaststätte an der Wagenburgstraße eingebrochen und haben dies in der Nacht zum Donnerstag am 17. Juli in der Nürnberger Straße ebenfalls versucht. Dabei wurde ein Einbrecher von einem Zeugen gestört und verfolgt. An der Gaststätte an der Wagenburgstraße schoben die Unbekannten zwischen 3.30 Uhr und 10.30 Uhr zunächst einen Rollladen nach oben und hebelten anschließend ein Fenster auf. In den Räumen brachen sie drei Geldspielautomaten auf und stahlen die Geldkassetten. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ostendstraße unter der Rufnummer 8990-3500 zu