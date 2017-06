Stuttgart (pol) - Unbekannte Täter sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag über die Terrasse in eine Wohnung an der Neue Straße eingedrungen und haben eine Spielekonsole, DVDs und einen Rucksack erbeutet. Zwischen 20.45 und 05.45 Uhr hebelten die Einbrecher die Terrassentür der Erdgeschosswohnung mit einem unbekannten Werkzeug auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ein Rucksack und eine Plastiktüte wurden entleert und vermutlich zum Abtransport des Diebesgutes verwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Wer Beobachtungen gemacht hat soll sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 0711/89 90 57 78 melden.

