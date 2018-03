Stuttgart (ae) - Am Eingang wartet wie seit vielen Jahren ein ungleiches Paar. Ein gelockter Jüngling mit einer Laute hat seinen linken Fuß auf den Panzer des Tieres gestellt und blickt all jenen Besuchern entgegen, die sich mit dem Städtischen Lapidarium eine besondere Ruheoase in der Großstadt ausgesucht haben. Hinter hohen Mauern, wenige Meter entfernt von hektischer Betriebsamkeit und Verkehrslärm, lassen sich ältere Menschen bei sonnigem Wetter zum Plausch auf den Bänken nieder, Angestellte verbringen unter Ahornbäumen ihre Mittagspause, selbst Schulklassen erforschen den „verwunschenen“ Garten.

Zu entdecken gibt es darin