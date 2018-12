StuttgartErst dröhnt ein Schiffshorn im Engelbergtunnel. Dann fliegt ein Passagierjet durch die Röhre der A 81 bei Leonberg. Schiffs- und Flugkapitän zugleich – was für eine letzte große Fahrt für Hermann Futterknecht! Jahrzehntelang steuerte er als Fahrer Schwertransporte über die Straßen und wird im Mai nächsten Jahres in Ruhestand gehen. In der Nacht zum Samstag ist der 65-Jährige kurz vor dem Ziel einer 1981 Kilometer langen Reise: Er bringt ein Passagierflugzeug in den Südwesten.

Natürlich hat er kein Schiffshorn. Es ist die Hupe des 55 Meter langen, fünf Meter breiten und 99 Tonnen schweren Trucks, und Futterknecht