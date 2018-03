Stuttgart - Die Bahntochter DB Regio bringt in Baden-Württemberg jährlich über 318 Millionen Menschen in rund 1,1 Millionen Zügen an ihr Ziel. Ein logistischer Kraftakt, bei dem es nicht zu vermeiden ist, dass es an der einen oder anderen Stelle einmal hakt. In Stuttgart stehen sechs Service-Mitarbeiter des „Kundendialogs“ den Fahrgästen bei Problemen und Fragen zur Seite. Die Kontaktnummer prangt plakativ in den Zügen und auf Bahnsteigen.

Deutschlandweit gibt es zwölf regionale Service-Zentren des Kundendialogs, in denen insgesamt rund 115 Mitarbeiter für eine umfassende Betreuung der